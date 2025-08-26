Calciomercato Milan, Allegri vuole Demiral! Terzo nome fatto a Tare dopo Rabiot e Vlahovic, può arrivare così a Milanello

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Demiral in difesa: è lui il terzo nome dopo Rabiot e Vlahovic fatto alla dirigenza rossonera

La sessione di calciomercato estiva si sta avvicinando alla conclusione e le voci sulle possibili mosse del Milan si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da Mattia Giangaspero, giornalista ed esperto di mercato, un nome a sorpresa sarebbe spuntato durante l’ultimo vertice tenutosi tra la dirigenza rossonera e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri: si tratta di Merih Demiral, attuale difensore dell’Al Ahli.

L’indiscrezione, lanciata da Giangaspero, ha scosso l’ambiente rossonero, che fino a poco tempo fa vedeva altri profili come priorità per il reparto difensivo. Demiral, 27 anni, ha già un passato in Serie A, avendo vestito le maglie di Sassuolo e Juventus. La sua esperienza nel massimo campionato italiano lo rende un profilo interessante per l’allenatore livornese, che lo conosce bene dai tempi della sua militanza in bianconero.

Il vertice di mercato Milan ha visto la partecipazione di figure chiave della società, tra cui il nuovo direttore sportivo Igli Tare, e ovviamente Massimiliano Allegri, che ha manifestato la sua volontà di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il Milan, reduce da una stagione altalenante, punta a tornare a competere per i massimi traguardi.

Demiral è il terzo nome fatto da Allegri alla dirigenza, a dimostrazione della sua chiara visione per la costruzione della rosa. Il difensore turco, dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Ahli, potrebbe essere attratto dall’idea di tornare in un campionato competitivo come la Serie A e di farlo in un club di prestigio come il Milan. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Allegri, che cerca un difensore roccioso, bravo nell’uno contro uno e capace di impostare l’azione dalle retrovie.

Il calciomercato Milan si preannuncia quindi scoppiettante, con Igli Tare che lavorerà a stretto contatto con Allegri per accontentare le sue richieste. L’arrivo di un difensore centrale di spessore è una delle priorità, visto che il reparto ha mostrato alcune lacune nella scorsa stagione. Demiral, nonostante non sia più giovanissimo, ha ancora ampi margini di miglioramento e la sua esperienza in Serie A potrebbe rivelarsi fondamentale per il nuovo corso del Milan.

Le trattative non sono ancora entrate nel vivo, ma il nome di Demiral è già sulla scrivania di Tare e potrebbe essere oggetto di future valutazioni. I tifosi rossoneri sono in fermento, curiosi di capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza e se Demiral sarà effettivamente il rinforzo difensivo tanto atteso. Le notizie calciomercato si susseguono a un ritmo incessante, ma l’indiscrezione di Giangaspero ha acceso i riflettori su una pista inaspettata che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.