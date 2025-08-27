Connect with us

Calciomercato Milan, ora concitate in entrata e in uscita ma Allegri stoppa tutto! Clamorosa decisione del tecnico, c'entra il Lecce

Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Vlahovic! Allegri alza i giri del motore, affare totalmente possibile

Mercato Milan, incredibile svolta Harder! Tifosi completamente spiazzati, la notizia cambia tutti gli scenari

Arokodare Milan, l'attaccante può tornare di moda? Importante indiscrezione, cambiano tutti gli scenari

Rabiot Milan, si alza il pressing dei rossoneri! Reintegro difficile col Marsiglia, questi i contorni economici dell'operazione

Calciomercato Milan, ora concitate in entrata e in uscita ma Allegri stoppa tutto! Clamorosa decisione del tecnico, c’entra il Lecce

2 ore ago

Calciomercato Milan, sono ore caldissime in entrata e in uscita ma Allegri stoppa tutto: priorità alla gara di venerdì col Lecce

A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il calciomercato Milan si prepara a vivere un finale di fuoco. Le ultime ore sono bollenti e non solo per le temperature africane. I rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, sono al centro di numerose trattative, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è chiaro: puntellare la rosa e colmare quelle lacune emerse nelle prime uscite stagionali. Tra i nomi più caldi in uscita, spiccano quelli di Yunus Musah e Samuel Chukwueze, ma la situazione è più complessa di quanto sembri.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, le trattative per i due giocatori sono ben avviate. Per Musah, il Milan sta dialogando con l’Atalanta, squadra da sempre interessata al centrocampista americano. La cessione dell’ex Valencia permetterebbe di fare cassa e di liberare un posto a centrocampo per un eventuale nuovo arrivo. Sul fronte offensivo, invece, si lavora con il Fulham per Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato due estati fa dal Villarreal, non ha convinto del tutto e il suo addio potrebbe sbloccare il mercato in attacco, aprendo le porte a una nuova ala.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. Come sottolineato da Di Stefano, è molto difficile che queste cessioni si concretizzino prima di venerdì sera, in vista del secondo impegno di campionato contro il Lecce in Puglia. E a pesare sulle decisioni del club, c’è soprattutto la posizione di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese ha espresso le sue perplessità riguardo alla cessione di Chukwueze. L’attacco del Milan è ancora un cantiere aperto e le poche soluzioni a disposizione preoccupano non poco. L’assenza di un Rafael Leao non ancora al 100% e che non verrà rischiato contro il Lecce, rende la situazione ancor più delicata. Allegri ha ben chiaro in mente cosa è successo con la cessione di Okafor alla vigilia del match con la Cremonese, un errore che il tecnico non vuole assolutamente ripetere.

Il Milan, quindi, si trova di fronte a un bivio: cedere per fare cassa e puntare su nuovi innesti, o mantenere la rosa attuale per non indebolire ulteriormente il reparto offensivo in un momento cruciale della stagione. La sensazione è che il club voglia aspettare la fine della partita contro il Lecce prima di prendere decisioni definitive. Le prossime ore saranno decisive e il Milan continuerà a essere uno dei principali protagonisti di questo calciomercato da brividi. Il conto alla rovescia è già iniziato e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Tare e del suo staff.

