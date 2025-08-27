Calciomercato Milan, ora concitate in entrata e in uscita ma Allegri stoppa tutto! Clamorosa decisione del tecnico, c’entra il Lecce

Calciomercato Milan, sono ore caldissime in entrata e in uscita ma Allegri stoppa tutto: priorità alla gara di venerdì col Lecce

A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il calciomercato Milan si prepara a vivere un finale di fuoco. Le ultime ore sono bollenti e non solo per le temperature africane. I rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, sono al centro di numerose trattative, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è chiaro: puntellare la rosa e colmare quelle lacune emerse nelle prime uscite stagionali. Tra i nomi più caldi in uscita, spiccano quelli di Yunus Musah e Samuel Chukwueze, ma la situazione è più complessa di quanto sembri.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, le trattative per i due giocatori sono ben avviate. Per Musah, il Milan sta dialogando con l’Atalanta, squadra da sempre interessata al centrocampista americano. La cessione dell’ex Valencia permetterebbe di fare cassa e di liberare un posto a centrocampo per un eventuale nuovo arrivo. Sul fronte offensivo, invece, si lavora con il Fulham per Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato due estati fa dal Villarreal, non ha convinto del tutto e il suo addio potrebbe sbloccare il mercato in attacco, aprendo le porte a una nuova ala.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. Come sottolineato da Di Stefano, è molto difficile che queste cessioni si concretizzino prima di venerdì sera, in vista del secondo impegno di campionato contro il Lecce in Puglia. E a pesare sulle decisioni del club, c’è soprattutto la posizione di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese ha espresso le sue perplessità riguardo alla cessione di Chukwueze. L’attacco del Milan è ancora un cantiere aperto e le poche soluzioni a disposizione preoccupano non poco. L’assenza di un Rafael Leao non ancora al 100% e che non verrà rischiato contro il Lecce, rende la situazione ancor più delicata. Allegri ha ben chiaro in mente cosa è successo con la cessione di Okafor alla vigilia del match con la Cremonese, un errore che il tecnico non vuole assolutamente ripetere.

Il Milan, quindi, si trova di fronte a un bivio: cedere per fare cassa e puntare su nuovi innesti, o mantenere la rosa attuale per non indebolire ulteriormente il reparto offensivo in un momento cruciale della stagione. La sensazione è che il club voglia aspettare la fine della partita contro il Lecce prima di prendere decisioni definitive. Le prossime ore saranno decisive e il Milan continuerà a essere uno dei principali protagonisti di questo calciomercato da brividi. Il conto alla rovescia è già iniziato e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Tare e del suo staff.