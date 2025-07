Calciomercato Milan, non si complica solamente Jashari: richieste enormi anche per un altro grande obiettivo. Le ultimssime

Un altro nodo da sciogliere per il Milan in questa sessione di mercato riguarda il ruolo del terzino destro. Dopo settimane in cui il nome di Marc Pubill era circolato con insistenza come possibile prescelto, la realtà dei fatti ha mostrato come lo spagnolo non abbia mai convinto del tutto Max Allegri. Il tecnico toscano, così come la dirigenza rossonera, ha sempre avuto un solo nome in cima alla lista dei desideri, ma raggiungerlo si sta rivelando più complesso del previsto.

Il nome in questione è quello di Doué, esterno dello Strasburgo. Tuttosport lo ribadisce ancora una volta come il principale obiettivo rossonero, titolando: “Nel mirino c’è Doué ma lo Strasburgo non vuole scendere sotto i 30 milioni”. Questa cifra rappresenta un ostacolo significativo per il Milan, che sta cercando di rinforzare la rosa senza sforare eccessivamente il budget. La richiesta del club francese è considerata eccessiva, soprattutto in un mercato dove ogni euro conta e le trattative sono spesso lunghe e tortuose.

La situazione è di stallo: il Milan vuole Doué, il giocatore sarebbe propenso al trasferimento, ma lo Strasburgo non intende fare sconti. Allegri e la dirigenza dovranno valutare attentamente se la spesa per Doué valga l’investimento, oppure se sia il caso di virare su alternative meno onerose. La ricerca del terzino destro ideale continua, con la speranza di trovare una soluzione che possa accontentare le esigenze tecniche e finanziarie del club.