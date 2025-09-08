Calciomercato Milan, passi avanti decisivi per Adli all’Al Shabab! Formula e cifre, Furlani passa all’incasso

Calciomercato Milan, arrivano importanti passi avanti per Adli all’Ah Shabab: cifre e dettagli dell’operazione tra i due club

La cessione di Yacine Adli all’Al-Shabab è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione tra il calciomercato Milan e il club saudita è prossima alla chiusura definitiva. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo che porterà nelle casse rossonere una cifra stimata tra i 6 e i 7 milioni di euro. L’affare, che si sta delineando come uno degli ultimi colpi di mercato estivi, rappresenta un passo significativo per entrambe le società e per il futuro del talentuoso centrocampista francese.

L’accordo è stato raggiunto su base economica, ma la fumata bianca definitiva dipende ancora da alcuni dettagli finali. Questi includono le clausole contrattuali tra l’Al-Shabab e il giocatore, nonché l’ok finale di Yacine Adli stesso sulle condizioni proposte. La cautela di tutte le parti coinvolte è giustificata, dato che, come sottolinea Romano, le trattative con i club arabi possono a volte presentare intoppi in extremis. La scelta definitiva spetta ora al giocatore, che sembra però pronto a intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente.

L’imminente partenza di Adli apre nuove dinamiche nella rosa del Milan, guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. La cessione del centrocampista, che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, libererà spazio e risorse finanziarie per il club rossonero. Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo, potrà contare su un budget potenzialmente maggiore per eventuali rinforzi mirati in vista della sessione di gennaio. La visione strategica di Tare, invece, si manifesta già in questa operazione, volta a razionalizzare la rosa e a massimizzare il valore dei giocatori non considerati centrali nel progetto tecnico.

Il possibile addio di Adli segna un cambiamento nel reparto di centrocampo del Milan. Dopo una stagione in cui il giocatore ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra, la decisione di cederlo a titolo definitivo sembra essere la soluzione migliore per tutte le parti. Il calciomercato continua a riservare sorprese, ma l’affare che riguarda il passaggio di Yacine Adli all’Al-Shabab sembra ormai giunto alla fase conclusiva. I tifosi rossoneri sono in attesa di capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza.

La notizia della cessione, riportata con dovizia di particolari da Fabrizio Romano, conferma l’attività frenetica del calciomercato arabo. La Saudi Pro League sta attraendo sempre più giocatori di alto livello, e l’arrivo di Adli rappresenterebbe un ulteriore colpo per la crescita del campionato. Mentre si lavora agli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, la trattativa procede spedita verso il suo epilogo. L’Al-Shabab ha dimostrato un forte interesse per il giocatore, e il Milan, dal canto suo, ha trovato nell’offerta saudita la giusta opportunità per capitalizzare su un calciatore che non rientrava pienamente nei piani tecnici attuali.