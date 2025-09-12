Calciomercato Milan, svelata la cifra della cessione di Adli: il club rossonero ha incassato questa somma di denaro. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Milan ha perfezionato un’altra cessione in questa sessione di mercato. Yacine Adli è stato trasferito a titolo definitivo all’Al-Shabab Club, come annunciato ufficialmente dal club rossonero.

L’operazione, che si concretizza con il passaggio del giocatore francese nel campionato arabo, porterà nelle casse del Milan una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Una somma che, per un giocatore che non rientrava a pieno nei piani tecnici della squadra, rappresenta un’importante plusvalenza e una mossa strategica per la dirigenza guidata dal direttore sportivo Igli Tare.

Per Adli, il trasferimento rappresenta una svolta significativa. L’ex centrocampista rossonero firmerà un contratto triennale che, secondo le indiscrezioni, gli garantirà un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione. Si tratta di una cifra considerevole, che testimonia il crescente potere economico dei club arabi e la loro capacità di attrarre talenti anche dall’Europa.

La partenza di Adli si inserisce nel contesto delle scelte tecniche fatte da Massimiliano Allegri, che ha a disposizione una rosa più ristretta e mirata, come già evidenziato in precedenza. La sua cessione libera un posto a centrocampo e permette al Milan di avere maggiore flessibilità. La strategia del club sembra essere chiara: monetizzare i giocatori considerati meno centrali nel progetto per concentrare le risorse su obiettivi mirati. Questo approccio, che ha già portato ad altri movimenti in uscita, dimostra la volontà di costruire una squadra coesa e funzionale alle idee dell’allenatore.