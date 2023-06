Mercato Milan, salta la trattativa con Arnautovic: le ultime sui nuovi piani del club rossonero dopo la rivoluzione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il cambio gestione interno in casa Milan ha portato all’interruzione della trattativa con Arnautovic.

L’attaccante del Bologna non rientra nei nuovi piani del club rossonero e i contatti avuti con l’entourage dell’attaccante del giocatore non approderanno a rapporti diretti fra club che finora non ci sono stati.