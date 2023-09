Ibrahimovic in Serie A… è Arijon, nuovo acquisto del Frosinone. Il cognome riecheggia tra i rossoneri, ma non è il ritorno di Zlatan

C’è un Ibrahimovic in Serie A. Non si tratta però di Zlatan, ex giocatore del Milan, ritiratosi tra le lacrime di San Siro alla fine della scorsa stagione.

Dal Bayern Monaco arriva in Serie A, al Frosinone, il classe 2005 Arijon Ibrahimovic: scambio di documenti tra i due club.