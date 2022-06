Calcio.news24com: seguiteci sul nuovo profilo Instagram

Un profilo Instagram nuovo di zecca per non scendere a compromessi: seguiteci su calcio.news24com

Cari lettori, abbiamo deciso di metterci un punto.

Nei giorni scorsi il nostro profilo Instagram è stato hackerato: non vogliamo pagare il riscatto che ci è stato chiesto e, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, abbiamo deciso di ripartire da zero.

Da oggi è attivo un account nuovo di zecca calcio.news24com, con un “punto” in più rispetto al precedente e rinnovato entusiasmo per continuare a tenervi informati con puntualità, contenuti frizzanti e un pizzico di ironia.

Ora tocca a voi, ignorate qualsiasi richiesta possa arrivare dal vecchio profilo e iscrivetevi a calcio.news24com. Vi aspettiamo!