Calabria su Leao: «Deve ancora migliorare, ma lo vedo maturo. La sua forza…». Le parole del terzino e capitano rossonero

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Rafael Leao. Ecco le parole del capitano e terzino del Milan:

«Rafa lo vedo maturo, molto più attento in ogni situazione di gioco. Deve ancora migliorare, perché penso sia un giocatore che può fare tutti i gol che vuole perché ha una capacità e una forza fisica incredibile e pochi al mondo hanno questa potenza. È un ragazzo d’oro e sta facendo tutto quello che può per dare una mano alla squadra e sono sicuro che continuerà così. Ovvio che ci sono alti e bassi, a volte non deve pensare di risolverla da solo perché sono partite che si giocano tutti insieme e questo fa la differenza. La sua forza però è un punto a favore».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DEL TERZINO ROSSONERO