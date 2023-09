Calabria sui nuovi arrivati: «Hanno capito cosa sarà il derby». Le parole del terzino e capitano rossonero

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del derby per i nuovi arrivati. Ecco le parole del terzino e capitano del Milan:

«I nuovi hanno capito cosa sarà il derby, l’hanno capito anche dalle partite già fatte con i tifosi in casa e in trasferta. Una cornice come il derby è importante, se la godranno dal primo all’ultimo minuto».

