Cagliari Milan, Giroud parte dalla panchina: ecco il suo sostituto. Tra Jovic e Okafor, Pioli sembra avere le idee chiare

Turno di riposo per Olivier Giroud. Dopo essere stato titolare per tutte le partite ufficiali del Milan, il francese verrà messo in panchina da Pioli.

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, mercoledì a Cagliari dovrebbe esserci l’esordio da titolare in rossonero di Luka Jovic.