Cagliari Fiorentina 1-1: beffa per Pioli all’ultimo respiro, amaro il ritorno in Serie A dell’ex Milan

Cagliari Fiorentina 1-1: amaro ritorno in Seria A per l’ex tecnico del Milan Stefano Pioli: Luperto lo gela all’ultimo respiro

Il ritorno in campo di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, sulla panchina della Fiorentina si tinge di un’amara beffa. Dopo una lunga assenza, l’allenatore di Parma si ritrova a vivere un’esperienza agrodolce nella sua prima uscita ufficiale, bloccato sull’1-1 da un Cagliari che non ha mai smesso di lottare. La partita, disputata alla Unipol Domus, si è rivelata un banco di prova complicato per la nuova Fiorentina di Pioli, che sembrava avere la vittoria in pugno fino agli ultimi, concitati istanti.

Il tabellino parla chiaro: 68′ Mandragora, 90′ + 4 Luperto. Il gol di Rolando Mandragora, entrato a inizio ripresa per dare nuova linfa al centrocampo viola, aveva sbloccato un match teso e difficile. La Fiorentina sembrava in totale controllo, forte di una prestazione che, seppur con qualche scricchiolio difensivo, mostrava segnali positivi.

Ma il calcio, si sa, è crudele. E la Fiorentina lo ha imparato a sue spese. Al 94° minuto, quando la squadra di Pioli stava già assaporando i tre punti e un’inizio di stagione incoraggiante, è arrivata la doccia fredda. Un’azione prolungata, un pallone che arriva in area di rigore e Sebastiano Luperto che, con un colpo di reni, insacca la rete del definitivo 1-1. Una vera e propria pugnalata al cuore per Pioli, che sperava di festeggiare il suo ritorno con una vittoria convincente.

La partita ha messo in luce sia i punti di forza che le fragilità di questa nuova Fiorentina. L’assetto tattico, un 3-4-2-1 flessibile e propositivo, con Kean unica punta supportato da Gudmundsson e Ndour, ha creato diverse occasioni da gol. In difesa, la coppia Pongracic e Ranieri, con Comuzzo, ha retto bene per gran parte della gara, ma ha mostrato insicurezze proprio nel momento cruciale. La presenza di David De Gea tra i pali è stata un’ulteriore garanzia, ma anche il portiere spagnolo non ha potuto nulla sul pareggio del Cagliari.

Per Pioli, il pareggio contro il Cagliari è un segnale d’allarme. La sua Fiorentina ha bisogno di tempo per oliare i meccanismi e trovare la giusta solidità mentale. A questo proposito, il nuovo DS del Milan, Tare, e il nuovo allenatore del Milan, Allegri, avranno sicuramente osservato con interesse la partita, visto il recente passato rossonero di Pioli.

In sintesi, il Cagliari ha meritato il pareggio per l’impegno e la determinazione mostrate. Per la Fiorentina, invece, c’è tanto lavoro da fare. Il ritorno di Pioli è stato segnato da un pareggio beffardo, un pareggio che sa di sconfitta e che costringe la squadra a un’immediata riflessione sui propri limiti. L’obiettivo è ora voltare pagina, e preparare la prossima sfida con la giusta concentrazione e la voglia di riscatto.