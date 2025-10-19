Cagliari Bologna 0-2: felsinei corsari in trasferta. Pareggio a reti bianche tra Genoa e Parma

Connect with us

Cagliari Bologna 0-2: Holm e Orsolini regalano i tre punti a Italiano. Pareggio per 0-0 tra Genoa e Parma. Il resoconto dei due match

Sono terminati i match delle ore 15:00 della domenica di Serie A, che hanno regalato una netta vittoria e un pareggio a reti inviolate.

Vittoria agevole per il Bologna, che ha espugnato il campo del Cagliari per 2-0. Gli ospiti, in grande forma, hanno dominato l’incontro sin dai primi minuti, sbloccando il risultato al 31’ con Holm su assist aereo di Odgaard. Nella ripresa, a chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Riccardo Orsolini, che, servito da Domínguez, ha firmato il raddoppio con un preciso tiro di sinistro.

Partita invece con poche emozioni quella andata in scena a Marassi tra Genoa e Parma, conclusa sullo 0-0. Il dominio dei padroni di casa non è bastato: gli uomini di Vieira hanno sprecato troppe occasioni, fallendo anche un calcio di rigore con Cornet a tempo scaduto, parato da Suzuki, obiettivo del calciomercato Milan per l’eventuale post Maignan, e non sfruttando la superiorità numerica arrivata al 42’ del primo tempo per il doppio giallo rimediato da N’Diaye.

