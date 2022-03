Cafu: «Elliott? Nessuno è come Berlusconi, un padre per i giocatori». Le parole dell’ex terzino

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.

DA BERLUSCONI A ELLIOTT – «Non è questione di piacere o meno, è qualcosa di diverso. Berlusconi per i giocatori era come un padre, come lui non ci potrà mai essere più nulla: ora, al Milan come fuori dal Milan, si interpreta il calcio in maniera diversa».