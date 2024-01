Buongiorno Milan pista tramontata? Cosa filtra sul centrale del Torino

Buongiorno Milan pista tramontata? Cosa filtra sul difensore centrale del Torino che piace molto ai rossoneri

Per il Milan sta tramontando in maniera definitiva la possibilità di strappare Alessandro Buongiorno al Torino già in questa sessione di mercato di gennaio.

Le ultime parole del presidente dei granata Urbano Cairo hanno di fatto chiuso la porta ai rossoneri, che ora potrebbero tornare con decisione su Brassier del Brest. a riportarlo è Sport Mediaset.