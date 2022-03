Marco Bucciantini, noto opinionista, ha parlato delle caratteristiche tecniche principali del Milan di Pioli: le sue parole

Presente negli studi di Sky, Marco Bucciantini ha espresso il suo pensiero sul Milan:

«Il modo in cui i giocatori del Milan sono incastrati in campo, sembra un’armonia fra rigore e anarchia: un’estetica del disordine. Ci sono giocatori che quando partono non sai cosa fanno e poi finiscono l’azione».