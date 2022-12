Bruno Pizzul racconta Pelè: «Legato ad un filo invisibile» – VIDEO

Il commento di Bruno Pizzul al leggendario gol di Pelè contro l’Italia nella finale di Messico 1970, dove O Rey era volato più in alto di tutti

Mentre tutto il mondo del pallone è in ansia per le condizioni di salute di Pelè, tra bolletini molto gravi e rassicurazioni, riprendiamo una dichiarazione di Bruno Pizzul su uno dei gol più celebri della storia realizzati da O Rey: quello all’Italia nella finale di Messico 1970.

«In effetti è stato un gol in cui ha dato impressione, sembra una frase fatta, di avere un filo invisibile a cui appendersi per restare su in alto quella frazione di secondo in più. Un gol molto bello che ci ha fatto un po’ male al cuore. Quando fece quel gol alla Svezia a 17 anni, con quel pallonetto, fece una prodezza pari al gol di testa dell’Azteca».