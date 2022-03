Bruno Conti: «L’eliminazione dell’Italia è una vicenda triste»

Bruno Conti, ex calciatore e allenatore della Roma, ha analizzato la mancata partecipazione dell’Italia a Qatar 2022

Intervenuto a Sky Sport, Bruno Conti ha analizzato in questi termini la mancata partecipazione dell’Italia a Qatar 2022:

«Siamo italiani e non siamo passati dalle stelle alle stalle, di più. Tutto si pensava tranne che il fatto di uscire con la Macedonia. All’inizio non abbiamo fruttato le occasioni, ma è triste, dovremo aspettare minimo altri 4 anni per rivedere l’Italia al Mondiale».