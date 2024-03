Brassier Milan, la pista resta viva: Ibrahimovic in pressing. Può sfruttare quella condizione

Brassier-Milan, il difensore del Brest resta nei radar del club rossonero: Ibrahimovic può sfruttare quella particolare condizione

Un nome che resta marchiato a fuoco sul taccuino del calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto difensivo della prossima stagione è quello di Lilian Brassier, difensore centrale del Brest.

Ibrahimovic, come riportato da Tuttosport, è in forte pressing: lo svedese può sfruttare la scadenza del contratto fissata al 2025 presentando un’offerta da circa 10 milioni di euro per convincere il club francese al via libera.