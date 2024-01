Brambati punge Pioli: «Cambia a seconda di dove tira il vento. Dica che è in ritardo». Le sue parole a TMW Radio

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Le sue dichiarazioni sul Milan di Pioli.

BRAMBATI – «A Pioli piace giocare a nascondino? Adesso lo fa, perché a inizio stagione aveva detto che giocava per lo Scudetto. Qui cambiano le cose a seconda di dove tira il vento. Va bene la battuta, ci sta ed è anche bella, però non puoi dire che ora giochi a nascondino. Devi dire che c’eri per lo Scudetto e sei in ritardo. L’incomodo è la Juve, che non ci si aspettava che fosse lì, l’Inter sta facendo qualcosa di straordinario, in ritardo c’è il Milan»