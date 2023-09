Brambati sul derby: «Non sarà una sfida determinante, ma…». Le parole dell’ex calciatore sulla sfida tra Inter e Milan

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del derby tra Inter e Milan in programma sabato 16 settembre. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non mi avventuro in pronostici. Inter e Milan sono partite bene. Marotta ha ricordato bene il calendario che ha inciso, dando però i giusti meriti a Inzaghi. Oggi il test è più probante per i nerazzurri. Sarà una sfida che vale anche per la classifica ma non determinante, ovvio. Vedremo se, soprattutto nell’Inter, dove sono stati ceduti portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante importanti, riuscirà a fare bene».