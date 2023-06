Brambati: «Quest’anno è mancato l’apporto del mercato». Le parole dell’ex calciatore e procuratore sull’addio di Maldini e Massara

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW dell’addio di Maldini e Massara dal Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«C’è dispiacere per loro. Quello che è successo lo vediamo in qualsiasi azienda o club. La valutazione che ha fatto la proprietà non discosta tanto da quello che penso io. Anche io dico che quest’anno è mancato non tanto Pioli quanto l’apporto del mercato, anche in uscita. La perdita di Kessiè non è stata colmata e sono stati presi calciatori che non pesano tecnicamente. Maldini lo conosco e credo sia uno che ha fatto tantissimo per il Milan, ma come calciatore ricopri un ruolo e come dirigente un altro. Ci si deve scrollare il vestito che si è avuto fino a quel momento, del mito, e metterne un altro. Non mi sono piaciute anche alcune uscite dopo la Champions, era meglio parlarne con la società e non renderle palesi a tutti»