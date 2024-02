Brambati su Milan Napoli: «Mi aspetto una reazione da parte di questa squadra». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio analizzando il prossimo match del Milan contro il Napoli.

PAROLE – «Mi aspetto una reazione del Napoli. Ha comunque materiale per poter ritornare in piena corsa per il quarto posto. Credo che la partita col Verona possa aver dato un segnale importante, non la svolta magari ma un segnale. E senza il tuo giocatore più forte, perchè Osimhen manca da un po’».