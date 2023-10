Brambati: «Corsa scudetto? Inter, Milan e Napoli possono fare il solco, ma...»

Brambati: «Inter, Milan e Napoli possono fare il solco, ma…». L’analisi sulla corsa scudetto e anche su chi insegue

Intervistato da TMW Radio, in occasione del programma Maracanà, Massimo Brambati ha analizzato la corsa scudetto, già nel vivo nonostante le sole sette giornate di campionato.

LE DICHIARAZIONI – «La strada è lunga e i giudizi che diamo adesso sono molto provvisori. Quello che abbiamo visto è un po’ quello che si diceva all’inizio, con Inter, Milan e Napoli possono fare il solco ma per ora non c’è stato. La Roma ha tutte le potenzialità, se si mette a posto, per fare bene, perché ha Dybala e Lukaku davanti»