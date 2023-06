Braida: «Addio Maldini? La storia è stata calpestata». Le parole dell’ex storico dirigente rossonero sull’addio di Paolo Maldini

Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di QS dell’addio di Paolo Maldini al Milan. Ecco le parole dell’ex dirigente rossonero:

«I sentimenti non si possono comprare nè vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza. Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata»