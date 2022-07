Brahim Diaz ancora sottotono: non un bel biglietto da visita per il trequartista spagnolo del Milan

Tuttosport apostrofa così la prestazione di Brahim Diaz nell’amichevole di ieri.

Il gol che sbaglia solo davanti al portiere e con lo specchio della porta aperto non è un bel biglietto da visita per il numero 10 milanista, che è arrivato a Milanello con la voglia matta di riprendersi ciò che il Covid e gli infortuni gli hanno dato. Pioli gli ha chiesto maggior concretezza sottoporta, ma ha cestinato l’assist di Rebic in malo modo.