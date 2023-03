Spagna o Marocco: in settimana, in caso di doppia convocazione, arriverà la scelta di Brahim Diaz

Come riportato da Tuttosport, in caso in settimana arrivasse la doppia convocazione, Brahim Diaz dovrà scegliere tra Spagna e Marocco.

Il trequartista del Milan, dunque, dovrà decidere se rimanere nella selezione spagnola oppure accettare la corte del Marocco, che da tempo sta cercando di convincerlo.