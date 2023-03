Brahim Diaz Milan: trattativa con il Real Madrid per scontare il riscatto fissato a 22 milioni di euro. Attenzione, anche, al contro-riscatto degli spagnoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe investire i 20 milioni di euro guadagnati dal passaggio del turno in Champions League anche per il riscatto di Brahim Diaz.

Il club rossonero dovrà intavolare una trattativa con il Real Madrid: in estate scadrà il prestito e per riscattarlo servirebbero 22 milioni e con 27 il club spagnolo potrebbe contro-riscattarlo.