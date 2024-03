Braglia striglia il Milan: «Ci sono più cose che non mi piacciano». E tira in ballo anche la proprietà: le sue parole

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la sfida di ieri sera tra Milan e Slavia Praga. Le sue parole.

BRAGLIA – «Ha preso due gol e con un uomo in più. Chiunque contro il Milan può essere ora una mina vagante, non è una squadra quadrata. Con un uomo in più non puoi rischiare così. Poi c’è da vedere che certi gol lo scorso anno non li prendeva Maignan e ci si deve chiedere perché succede questo. Ci sono tante domande, il Milan non mi convince. Ma dalla proprietà fino alla squadra. Leao? Ha le capacità e Ibrahimovic può incidere sul discorso di maturazione, le qualità le ha ma dipende da lui diventare un campione o no. Per ora ancora non lo è»