Braglia sicuro sul Milan: «Bisogna essere realisti, l’obiettivo è questo». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

BRAGLIA – «No, sono scettico. Il Milan ha perso troppo terreno, non ha mai espresso la continuità di Inter e Juventus. Anche come forza di squadra, d’animo. Non la vedo proprio antagonista delle prime due. La battuta di Pioli? Bisogna essere realisti, il Milan lotta per arrivare solo in Champions»