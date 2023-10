Borja Valero chiaro sullo scudetto: sul Milan ha detto questo

Borja Valero, ex centrocampista e attuale opinionista, ha analizzato la corsa scudetto in campionato: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Borja Valero ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto in Serie A tra Inter, Milan, Juve e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – «Milan e Inter sono le due squadre destinate a lottare fino alla fine per il primo posto, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo: il gioco non è particolarmente brillante, ma efficace. E non dimentico il Napoli: se ritrovasse alcune certezze…».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE