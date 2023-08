Borghi difende De Ketelaere: «Non lo darei per buttato»

Stefano Borghi, noto telecronista di DAZN, è intervenuto ieri sera a Sunday Night Square parlando così dell’ex Milan De Ketelaere

«Chi aveva visto giocare De Ketelaere prima dell’anno scorso, è convinto che si parli di un giocatore con un talento indiscutibile. Chi lo ha visto giocare l’anno scorso non può avere il dubbio che ci fosse questo peso mentale, di insicurezza, di continua frustrazione dal quale lui non è riuscito a uscire. Penso che le responsabilità ce le abbia. Però è un ragazzo giovane che però io non darei per buttato»