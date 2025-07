Bondo Milan, il centrocampista non è sicuro di restare in rossonero! Le ultime sul calciomercato del club rossonero

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e, tra i nomi che potrebbero infiammare l’ultimo mese di trattative, spicca quello di Warren Bondo, giovane e promettente centrocampista classe 2003 del Milan. La sua permanenza in rossonero non è affatto scontata e diverse squadre, sia in Italia che all’estero, stanno monitorando la situazione con grande interesse.

Le Mosse della Cremonese e le Altre Piste in Serie A

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, la Cremonese, club che milita in Serie B, sta provando concretamente ad assicurarsi le prestazioni di Bondo. La società lombarda, guidata dall’allenatore Giovanni Stroppa, è alla ricerca di rinforzi di qualità per puntare alla promozione e vede nel talento del francese un elemento ideale per il proprio centrocampo. Tuttavia, al momento, i margini di manovra sembrano essere piuttosto ridotti, suggerendo che un accordo con i rossoneri non sia imminente.

Qualora Bondo dovesse effettivamente lasciare il Diavolo, il suo entourage starebbe già valutando altre opzioni. In Serie A, il giovane mediano ha sempre goduto di stima e apprezzamento. In particolare, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nota per la sua attenzione ai giovani talenti, e il Bologna di Vincenzo Italiano, che sta costruendo una squadra competitiva, hanno mostrato in passato un vivo interesse. La possibilità di rimanere nel massimo campionato italiano, magari in una squadra che gli garantisca maggiore minutaggio, potrebbe essere un’opzione allettante per il suo percorso di crescita.

Il Sogno Premier League e le Nuove Strategie del Milan

Il vero grande sogno di Warren Bondo, però, sembrerebbe essere quello di fare un’esperienza nel campionato più affascinante e competitivo d’Europa: la Premier League. La fisicità, il ritmo e la visibilità del calcio inglese attraggono molti giovani calciatori e Bondo non fa eccezione. Resta da vedere quali opportunità si presenteranno dall’Inghilterra nell’ultimo scorcio di questa finestra di mercato.

La gestione del futuro di Bondo rientra nelle nuove strategie del Milan, che vede l’ingresso di figure chiave come il nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano di ritorno sulla panchina di San Siro, che dovrà valutare attentamente ogni elemento della rosa. La decisione finale sul futuro di Warren Bondo sarà cruciale sia per il giocatore, che cerca continuità e nuove sfide, sia per il club meneghino, che deve bilanciare le ambizioni sportive con le necessità economiche e di bilancio. Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo per il talentuoso centrocampista.