Bonan riflette: «De Ketelaere è stato molto timido al Milan ed ha sofferto in particolare una cosa»

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan, si è espresso così sull’ottimo rendimento di Charles De Ketelaere all’Atalanta

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan è tornato a parlare di Charles De Ketelaere e del suo periodo al Milan rispetto all’ottima stagione vissuta finora all’Atalanta.

PAROLE – «Secondo me è stato molto timido al Milan e ha sofferto un po’ troppo il grande salto in una big. Sicuramente ci sono state molte incomprensioni anche con Pioli, che però ha schierato il belga in molte posizioni, dandogli più occasioni. Adesso De Ketelaere sta facendo bene, è maturato di più».