Bologna Milan: Pulisic titolare, ecco con chi completa il tridente

Il Milan è pronto a giocare la prima di Serie A 2023-24. Stasera contro il Bologna Pulisic favorito per partire dal 1′

Pulisic pronto all’esordio in Serie A. L’americano arrivato quest’estate al Milan è pronto a scendere in campo da titolare nel match dei rossoneri contro il Bologna. Pioli dovrebbe preferirlo a Chukwueze che è comunque pronto ad entrare a gara in corso.

A completare l’attacco ci saranno Giroud e Leao pronti a trascinare la squadra alla prima vittoria del nuovo campionato con i loro gol.