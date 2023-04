Bologna Milan, le pagelle di Massa: «Incoerente e distratto»

Le pagelle di Davide Massa, arbitro di Bologna-Milan e protagonista di una prestazione non di certo positiva

Le pagelle di Davide Massa, arbitro di Bologna-Milan e protagonista di una prestazione non di certo positiva. I voti dei quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport, 5: «Il solito Massa: incoerente da un punto di vista tecnico/disciplinare e distratto sui falli dove conta (lo step on foot di Soumaoro su Rebic non può essere in discussione), troppo indulgente a volte, troppo severo in altre. Certo, verrebbe da chiedersi come mai abbia 13 presenze stagionali in A, è quello che ne ha di più: tutte meritate? Citofonare Rocchi Gianluca, nel caso….»

Gazzetta dello Sport, 5: «Contrasti simili reputati falli e no. Cartellini che ti aspetti e invece no. Ondivago. Il 1° rigore chiesto dal Milan ha un senso Il 2° sparge dubbi ma la dinamica li affievolisce».

Tuttosport, 5: «Il pestone a Rebic (soprattutto) e il braccio di Lucumi: due possibili rigori, con Var silente. E anche una direzione incerta.»