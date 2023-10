Bologna Inter, Motta: «Grande prestazione, siamo ambiziosi»

Bologna-Inter, Tiago Motta commenta il pareggio ottenuto a San Siro contro i nerazzurri di Inzaghi: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Tiago Motta ha commentato il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Il Milan può sorpassare i nerazzurri:

CARICA DEL BOLOGNA- «C’è tanto del loro perché loro mi trasmettono ogni giorno la voglia di venire, aiutare, proporre cose che non eravamo abituati a fare. Pian piano ci stiamo riuscendo. Sappiamo che l’Inter comincia molto forte, non siamo riusciti a tenere la partita nei primi 20′, ma non perché stavamo male noi, bensì perché l’Inter è una squadra forte. Abbiamo reagito bene a una situazione negativa, i ragazzi sono stati fantastici a giocare, difendere e attaccare tutti insieme. Il premio è questo pareggio meritato per una grande prestazione».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE