Biglietti Milan Psg: info e dettagli per l’acquisto

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto sapere le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per il match Champions contro il Psg

Prosegue il cammino del Milan in Champions League e, dopo l’esordio casalingo contro il Newcastle, San Siro si prepara ad aprire le porte alla seconda notte europea di questa stagione. Martedì 7 novembre alle 21.00, il Milan affronterà il Paris Saint-Germain nella gara valevole per la quarta giornata del gruppo F. Le squadre tornano contro in un match ufficiale per la prima volta dal 2000/01, quando sia la sfida di andata che quella di ritorno della seconda fase a gironi della Champions League si sono concluse sull’1-1.

I biglietti sono in vendita online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

ABBONATI SERIE A : dalle 17.00 di venerdì 22 settembre alle 23.59 di domenica 24 settembre, ogni abbonato 2023/24 potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili, usufruendo di un listino dedicato. Se l’abbonato è già in possesso di Champions Pack, potrà comunque accedere a questa fase di vendita e acquistare un biglietto per un altro amico rossonero.

: dalle 17.00 di venerdì 22 settembre alle 23.59 di domenica 24 settembre, ogni abbonato 2023/24 potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili, usufruendo di un listino dedicato. Se l’abbonato è già in possesso di Champions Pack, potrà comunque accedere a questa fase di vendita e acquistare un biglietto per un altro amico rossonero. VENDITA LIBERA: a partire dalle 17.00 di lunedì 25 settembre e fino a esaurimento posti.

CLUB 1899

Inoltre, sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione “Club 1899”, sono acquistabili anche le esperienze Premium con Hospitality.