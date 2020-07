Biglia verso il ritorno in argentina: il suo addio dal Milan è scontato

Lucas Biglia lascerà il Milan al termine della stagione, l’argentino verso il ritorno in patria: a chiederlo è l’Idependiente

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, Lucas Biglia potrebbe tornare in patria nella prossima stagione: il ds dell’Idependiente ha infatti manifestato la volontà di riportare in squadra il centrocampista cresciuto calcisticamente proprio nel club argentino.

Biglia il prossimo 31 agosto andrà in scadenza di contratto e sarà dunque libero di sceglierà la propria nuova destinazione: al momento in pole c’è proprio in ritorno in Argentina.