Biglia: «Quando sono andato via dal Milan ho fatto una cosa significativa»

Lucas Biglia ha raccontato di aver pianto quando si è consumato il suo addio alla maglia rossonera dopo 3 anni in chiaroscuro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, ha raccontato delle sue sensazioni nella sua attuale esperienza in Turchia raccontando anche un aneddoto relativo al suo addio al Diavolo:

«Se sono qui è grazie a Viviano, dopo due giorni dalla sua telefonata ero già a Istanbul per firmare. Pioli l’anno scorso ha scelto di far giocare Bennacer, ma nessun problema. Quando sono andato via ho pianto però, sono fatto così».