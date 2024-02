Biasin difende Pioli: «Massacrato oltre i suoi reali demeriti, sicuro che Conte..»

Fabrizio Biasin intervenuto negli studi Mediaset durante Pressing ha difeso il lavoro di Pioli al Milan e detto la sua su Conte

Le parole di Fabrizio Biasin, intervenuto negli studi Mediaset, durante Pressing- L’opinionista ha difeso il lavoro di Pioli al Milan e detto la sua su Conte:

LE PAROLE – «Pioli massacrato oltre i suoi reali demeriti, credo però si possa arrivare anche a terminare l’esperienza perché dopo tanti anni è giusto cambiare, però dare tutte le colpe a lui mi sembra esagerato. Per me anche lo stesso Conte con questo Milan non avrebbe fatto meglio»