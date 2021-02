Bertolucci: «Ibra fenomenale! Non vedevo un Milan così da…»

Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha detto la sua sul grande momento che vive la sua squadra del cuore

«Se potrebbe essere un anno eccezionale per il Milan? Lo è già. Quando la società ha investito nel mercato di gennaio vuol dire che ci credono, e non solo nella Champions, ci credono di più. E’ un Milan competitivo come non lo era da 8-10 anni. Ibra? Atleti come Ibra e Brady sono fenomeni, gente che ha poco di normale che per fortuna allungando la carriera ci danno possibilità di ammirarli ancora. Ibra è fantastico, attenzione massima verso le cose più piccole, saper ascoltare il proprio fisico è basilare».