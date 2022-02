ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvio Berlusconi non smette mai di stupire. Dopo essere tornato allo stadio dopo due anni per seguire il suo Monza, l’ex presidente rossonero, con un post su Instagram, ha voluto ricordare come sia il Presidente con più titoli vinti nella storia del calcio: