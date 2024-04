Beppe Bergomi ha parlato nel pre-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni prima del match di Europa League

L’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato a Sky nel pre-partita di Roma Milan.

PAROLE – «Esclusione Reijnders? Ci può stare. Dovremo capire bene la posizione di Musah e Loftus-Cheek. Ma Bennacer si fa sempre vedere al centro mentre Reijnders libera molto determinate zone. La squadra deve fare bene la fase di non possesso, sono curioso di come Pioli metterà in campo i suoi giocatori».