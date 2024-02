Bergomi avverte l’Inter: «Il Milan non pensa al secondo posto, ma…». Le parole del giornalista sul periodo di forma dei rossoneri

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento positivo del Milan. Ecco le parole del giornalista sul campionato:

PAROLE – «Il Milan non pensa al secondo posto ma al primo. Otto vittorie e due pareggi. Avendo una rosa profonda e lunga, può andare avanti anche in Europa League. Per il campionato bisogna stare attenti al Milan oltre che alla Juve. L’Inter è in vantaggio ed è vero che deve recuperare una partita, ma a marzo ci sono anche le coppe e bisogna vedere quanto ti tolgono. Il Milan ha una profondità di rosa incredibile. Loro ci credono. Con i tre punti si può recuperare in fretta».