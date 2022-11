Beretta sulle polemiche per il Mondiale: «Mi sembra inutile parlarne adesso a dodici anni dall’assegnazione…». Le parole del coordinatore dello You Sport Fc

Mario Beretta ha parlato ai microfoni di Tuttosport delle polemiche per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar. Ecco le parole del coordinatore dello You Sport Fc:

«Mi sembra inutile parlarne adesso a dodici anni dall’assegnazione. In questi dodici anni cosa è stato fatto? E leggo che molti nuovi stadi in Qatar sono stati realizzati da aziende europee, alcune anche italiane. Allora il problema delle condizioni degli operai, vittime della costruzione degli impianti, riguarda da vicino anche il nostro continente. In Qatar, secondo le stime delle Ong, sono morte 6.500 persone impegnate nei cantieri degli stadi. Ma è una vergogna anche quando muore una sola persona sul lavoro. In Italia succede ogni giorno e se ne parla pochissimo. Non lo fanno nemmeno quei partiti che dovrebbe essere vicini a questo problema enorme. Poi si stupiscono per i voti persi alle ultime elezioni. Serve onestà intellettuale».