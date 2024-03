Bento Milan, il portiere pronto all’addio! L’Athletico Paranaense non farà sconti: serve questa CIFRA. Le ultime sull’obiettivo di mercato

Il calciomercato Milan e quello dell’Inter si preparano a sfidarsi nuovamente per un giocatore: stiamo parlando di Bento. Folta la concorrenza sul portiere dell’Athletico Paranaense che si è messo in mostra anche con la maglia della nazionale del Brasile.

Tuttosport spiega come i nerazzurri siano sulle tracce del portiere già da inizio 2023 e che nella scorsa estate era stato fatto un sondaggio per capire se ci fossero i margini per portarlo a Milano. Il calciatore vuole andare via, tuttavia il club brasiliano non intende fare sconti. Sul contratto dell’estremo difensore c’è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro ma, vista la sua volontà di cambiare aria, potrebbe essere ceduto per meno.