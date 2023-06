Bennacer e il messaggio per Maldini e Massara: «Voglio ringraziarvi per tutto…». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha scritto un lungo messaggio sui social per Paolo Maldini e Frederic Massara. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

Paolo, Ricky, Voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per l’AC Milan e per me. Grazie per la fiducia che mi avete dimostrato nel 2019, aprendomi le porte di questo grande club che è il Milan. Mi avete aiutato a crescere, a svilupparmi. La vostra passione,… pic.twitter.com/t2GrhS6zVU — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) June 7, 2023

«Paolo, Ricky, Voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per l’AC Milan e per me. Grazie per la fiducia che mi avete dimostrato nel 2019, aprendomi le porte di questo grande club che è il Milan. Mi avete aiutato a crescere, a svilupparmi. La vostra passione, disciplina e dedizione per il club ci hanno ispirato e continueranno a farlo, ogni giorno. Vi auguro il meglio per il futuro».