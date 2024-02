Bennacer Milan, rieccoti! Il centrocampista mancava dal campo coi rossoneri dal 2023

Bennacer, rieccoti! Il centrocampista algerino mancava dal campo col Milan dal 2023. Oggi partirà dalla panchina contro il Frosinone

Terminata la sua avventura in Coppa d’Africa con l’Algeria, Ismael Bennacer è pronto a rituffarsi nella realtà del Milan. Il centrocampista algerino è tornato tra i convocati per la sfida di oggi contro il Frosinone.

La sua nazionale era stata eliminata già ai gironi, ma il calciatore si è portato con sé un problema muscolare che lo ha costretto al forfait contro il Bologna. L’ultima volta che ha messo piede in campo con la maglia rossonera risale al 30 dicembre 2023 contro il Sassuolo: per il match di oggi del Benito Stirpe si accomoderà in panchina, pronto a dare una mano a partita in corso.