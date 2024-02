Bennacer a disposizione per Frosinone Milan? L’annuncio di Pioli in conferenza stampa

Bennacer a disposizione per Frosinone Milan? Questo l’annuncio di Pioli nella conferenza stampa della vigilia

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sulle condizioni di Bennacer.

BENNACER – «Conosciamo tutti le qualità del ragazzo, può darci tanto in termini di personalità, intensità. Ha avuto un leggero infortunio in Coppa d’Africa, non si era allenato nelle ultime due settimane. Ha ripreso con noi ieri, non può avere un gran minutaggio ma sta bene ed è a disposizione»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN